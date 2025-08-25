Мир
02:41, 25 августа 2025Мир

В России обратили внимание на необычную деталь протестов в Сербии

Посол Боцан-Харченко: Лидеры цветной революции в Сербии не видны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrej Hlozan / Reuters

Необычная деталь нынешних протестов в Сербии заключается в том, что ее лидеры все еще не видны. На это в интервью РИА Новости обратил внимание посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, лидеры имеются в любом движении, даже в самом небольшом, однако к «цветной революции» в Сербии это не относится.

«На поверхности и снаружи как бы нет никого. Есть студенты, комитеты студенческие, а вот этих [лидеров] нет. С ними поэтому и невозможно установить диалог. Просто погромами занимаются», — сказал дипломат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал провести теледебаты с сербской оппозицией. «Несмотря на все негативное, что я думаю об их требованиях, я считаю очень важным, чтобы мы услышали их и прислушались друг к другу», — написал он.

