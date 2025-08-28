Путешествия
Путешественник рассказал о практике «дружбы по жене» на Чукотке

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Путешествующий по миру россиянин Денис Забелин выяснил подробности необычной традиции в Чукотском автономном округе. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Пообщавшись с водителями большегрузов, блогер узнал от них о практике «дружбе по жене», которая встречалась в отдаленных районах Чукотки вплоть до 1980-х годов. Хозяин яранги мог предложить путешественникам в качестве подарка на ночь компанию своей жены. При этом отказ от такого предложения воспринимался чукотскими мужчинами как плевок в лицо.

Россиянин объяснил, что ревность в тундре считалась признаком эгоизма, а выгодный союз был необходим, так как женщин в суровых условиях не хватало, а население стойбищ было маленьким. Однако «жена по обмену» не была жертвой: часто именно она выбирала «запасного» мужа. «Супруга гостила у "товарища по жене" месяцами, а рожденные дети признавались родными, хотя имущество отцов не делили», — подчеркнул путешественник.

Забелин отметил, что в советское время власти боролись с подобными практиками. «Партия приписывала чукчам колхозы и интернаты. Анкедоты про них в то время ходили обидные, чтобы задавить традиции. Для нас это культурный шок, а для чукчей это было выживанием, воспитанием дружбы, передачей памяти и сохранением жизни на краю света», — пришел к выводу тревел-блогер.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в селах Таджикистана и объяснил происхождение неприятного кислого запаха от местных женщин. Он выяснил, что жительницы этой страны ухаживают за своими волосами, используя необычный ингредиент.

    Все новости