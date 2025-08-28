Наука и техника
Разработан инновационный метод выявления распространенного вида рака

Екатерина Графская
Фото: Ulrich Zillmann / Imagebroker / Globallookpress.com

Колоректальный рак — одно из самых распространенных и смертельно опасных онкологических заболеваний в мире. Его трудно выявить на ранних стадиях: даже колоноскопия не всегда позволяет сразу отличить предраковые изменения от злокачественных. Новое исследование, опубликованное в Biophotonics Discovery, предлагает перспективный метод, который может помочь врачам быстрее и точнее диагностировать опухоли.

Команда Фонда Шампалимо протестировала инновационную оптическую технологию, основанную на естественном свечении тканей — автофлуоресценции при облучении лазером. Время свечения отражает биохимические особенности клеток, а использование алгоритма машинного обучения (AdaBoost) позволяет различать доброкачественные и злокачественные образования в реальном времени без применения красителей и контрастных веществ.

Метод был проверен на образцах тканей 117 пациентов, перенесших операции на кишечнике. С помощью оптоволоконного зонда и двух лазеров (375 и 445 нанометров) исследователи регистрировали реакцию молекул коллагена и коэнзимов на излучение, а затем сопоставляли данные с результатами патогистологии. Алгоритм показал высокую точность — около 85 процентов как на больших областях тканей, так и при анализе отдельных точек.

По мнению авторов, новая технология может помочь во время колоноскопии и хирургических вмешательств, повышая точность диагностики и сокращая количество ненужных биопсий. В перспективе такой метод может сделать выявление колоректального рака более быстрым, доступным и надежным.

Ранее ученые представили неожиданный способ борьбы с одной из самых агрессивных форм рака крови — острым миелоидным лейкозом. Оказалось, что вещество форсколин обладает двойным противоопухолевым действием, и его можно использовать в борьбе с заболеванием.

