19:34, 28 августа 2025Россия

Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

Психолог Бородина призвала отказаться от покупок игрушек Лабубу на фоне СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Православный психолог и журналист Анастасия Бородина призвала россиян отказаться от покупок игрушек Лабубу на фоне проведения специальной военной операции (СВО). Своими размышлениями она поделилась в соцсетях, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По ее мнению, Лабубу символизирует образ монстра. Она посоветовала гражданам вооружаться иконами и крестами, а не чертями.

«Нам нужно всем очнуться и перестать культивировать монстра. Дорогушеньки, господь сказал: "Не создайте себе кумира". У господа все бесплатно», — заявила Бородина.

До этого сообщалось, что жители России в первой половине 2025 года потратили на Лабубу на Wildberries более 2 миллиардов рублей.

Игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу.

