16:22, 23 августа 2025Экономика

Траты россиян на Лабубу оценили

Россияне в 2025 году потратили на Лабубу на Wildberries более 2 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Go Nakamura / Reuters

Россияне в январе-июле текущего года потратили на популярных кукол Лабубу на Wildberries более двух миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщает ТАСС.

Указанной суммы продажи достигли на фоне того, что резкий рост спроса на игрушку начался только в июне, отметили в РВБ. Там уточнили, что всего за семь месяцев на маркетплейсе продали более 2,5 миллионов «зубастиков».

Игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга дизайнер и писатель Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить местным банкам заманивать вкладчиков «несоответствующими льготами» в виде Лабубу. Чистая прибыль их производителя, компании Pop Mart, выросла в первом полугодии в пять раз.

В июле, сославшись на успех Лабубу, председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее создавать в стране оригинальные товары, способные стать модными трендами на международном рынке. Признав, что «русскими матрешками уже не удивишь», она задалась вопросом о том, где отечественные «продвинутые, новые, креативные товары», и отметила, что в России много талантливых людей, которым необходимо оказать поддержку и помощь в продвижении такой продукции.

