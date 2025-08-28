Россиянам назвали способ сэкономить на отоплении

«Теплоком»: С помощью теплосчетчиков удастся снизить потребление на 5 %

С помощью теплосчетчиков удастся снизить потребление на пять процентов. Способ сэкономить на отоплении россиянам назвал начальник производства компании «Теплоком» Михаил Бондарев в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, семья, состоящая из четырех человек, с теплосчетчиком в доме сможет экономить примерно 3,1 тысячи рублей в год. «В детском саду Ханты-Мансийского округа установка прибора снизила потребление тепловой энергии на пять процентов — с 585 до 556 гигакалорий, что эквивалентно 400 тысячам рублей в год», — поделился информацией он. Прибор окупит себя за два-три года, продолжил специалист.

Между тем Бондарев предупредил, что точность работы данного прибора зависит от правильной установки — в противном случае показания будут искажаться.

