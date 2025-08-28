Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:47, 29 августа 2025Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на отоплении

«Теплоком»: С помощью теплосчетчиков удастся снизить потребление на 5 %
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С помощью теплосчетчиков удастся снизить потребление на пять процентов. Способ сэкономить на отоплении россиянам назвал начальник производства компании «Теплоком» Михаил Бондарев в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, семья, состоящая из четырех человек, с теплосчетчиком в доме сможет экономить примерно 3,1 тысячи рублей в год. «В детском саду Ханты-Мансийского округа установка прибора снизила потребление тепловой энергии на пять процентов — с 585 до 556 гигакалорий, что эквивалентно 400 тысячам рублей в год», — поделился информацией он. Прибор окупит себя за два-три года, продолжил специалист.

Между тем Бондарев предупредил, что точность работы данного прибора зависит от правильной установки — в противном случае показания будут искажаться.

Ранее гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал россиянам, как можно сэкономить на ремонте. Он порекомендовал нанимать рабочих в межсезонье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

    Вучич заявил о нежелании вводить санкции против России

    На Камчатке после мощных землетрясений произошло 13 тысяч афтершоков

    «Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в прозрачном платье с глубоким разрезом

    В Германии отказались поддержать проект Мерца

    Россиянам назвали способ сэкономить на отоплении

    Инвалид отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий лед

    Высокопоставленного чиновника-педофила поймали на живца и отпустили

    ИИ-помощника пилота внедрят в течение нескольких лет

    Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости