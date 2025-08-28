Россия
16:03, 28 августа 2025

Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

Россияне в опросе «Сферум» отметили, что школы изменились в лучшую сторону
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Плюсы и минусы современных школ определили россияне в ходе опроса коммуникационного сервиса «Сферум» и информационной платформы «Дзен». В исследовании приняли участие 3592 человека. Его результаты появились в распоряжении «Ленты.ру».

Главным плюсом школ в настоящее время респонденты назвали использование цифровых технологий. Так, задействование интерактивных досок, планшетов, электронных дневников и других инструментов в обучении оценили 40 процентов опрошенных. 38 процентов участников исследования считают, что сегодня в школах больше внимания уделяют индивидуальным интересам учеников и практической направленности программ.

Треть россиян отметили появление более комфортных зон для обучения — библиотек, классов и интерактивных комнат. Каждый пятый (21 процент) упомянул более эффективную коммуникацию учеников и учителей через мессенджеры. 16 процентов респондентов назвали преимуществом гибкость формата обучения: возможность учиться дистанционно или использовать онлайн-курсы.

Среди точек роста для школьного образования россияне чаще всего отмечают потребность в наставничестве со стороны учителей (37 процентов). 35 процентов опрошенных считают, что в современных школах не хватает коллективных мероприятий вроде субботников или классных часов. Почти четверть респондентов считают важным возвращение нормативов вроде ГТО.

Для 33 процентов символом школьного духа остаются плакаты, стенгазеты и классные уголки, которых теперь стало меньше. Говоря о главных школьных атрибутах, ученики 90-х вспомнили грифельные доски, коричневые платья с фартуками и классные субботники, а нулевых и десятых годов выделили анкеты для одноклассников с вопросами про увлечения и дружбу, яркие наклейки, блестящие тетрадки и закладки для учебников, а также пиццу из школьной столовой. Тогда как у современных учеников школа ассоциируется прежде всего с чатами с одноклассниками, дополнительным онлайн-обучением, электронными журналом и дневником.

Ранее россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы. Как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, школьная форма по ГОСТу — это не конкретный пиджак или кружевной воротник, а указание на соответствующий ГОСТ на этикетке, что дает гарантию качества.

