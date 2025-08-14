Россия
Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

Депутат Буцкая: Школьная форма по ГОСТу имеет указание об этом на этикетке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Школьная форма по ГОСТу — это не конкретный пиджак или кружевной воротник, а указание на соответствующий ГОСТ на этикетке, что дает гарантию качества. Об этом «Ленте.ру» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Это не конкретный пиджак, платье или кружевной воротник. Это указание на ГОСТ Р 71582-2024 на этикетке. Есть такая надпись — форма по ГОСТу, нет — значит покупаете одежду, которая может иметь ограничение по времени ношения не более трех часов, например», — сказала Буцкая.

Фото: депутат Госдумы Татьяна Буцкая

6 августа Минпросвещения представило новую форму школьников, установленную ГОСТом. Россияне негативно восприняли новую школьную форму. Пользователи сети сочли ее ужасной, похоронной, а депутат Госдумы Евгений Попов призвал не превращать учащихся в офисный планктон с детства.

Затем в Минпросвещения пояснили, что единой формы для всех школ страны вводится не будет. При этом там подчеркнули, что приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года, вступающий в силу 3 сентября, устанавливает общие технические требования для производителей школьной формы.

