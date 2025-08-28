Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:02, 28 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне рассказали о вынужденных жертвах из-за работы

«Мое дело»: Более 65 процентов россиян жертвуют личным временем ради работы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Большинство российских предпринимателей регулярно жертвуют личным временем ради рабочих обязанностей, что влияет на встречи с близкими и свободное время, сообщают эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело». Из опроса, результаты которого поступили в распоряжение «Ленты.ру», следует, что 40 процентов граждан со своим бизнесом откладывают встречи с друзьями и родными, а 35 процентов не могут найти время на бытовые и личные дела.

«Работа вытесняет жизнь: более 65% россиян признаются, что регулярно жертвуют личным временем ради профессиональных обязанностей. 26% откладывают встречи с близкими, 20% работают по выходным, 18% — допоздна», — говорится в сообщении.

По их данным, именно предприниматели чаще всего отдают работе личное время: до 80 процентов владельцев компаний работают вечерами, а каждый третий признается, что не может выключиться даже в отпуске.

«Более половины предпринимателей занимаются бухгалтерией дома по вечерам. Такой график влияет на личную жизнь и атмосферу в семье, здоровье и самочувствие. Только 28 процентов успевают решать бухгалтерские задачи в рабочее время. Остальным приходится жертвовать выходными (30 процентов), полноценным сном (28 процентов) и общением с близкими (26 процентов)», — уточняется в исследовании.

При этом каждый пятый тратит на ведение отчетности более суток в месяц — 30 и более часов. У 8 процентов на это уходит свыше 40 часов.

Социальная жизнь чаще всего оказывается под ударом: 40 процентов предпринимателей откладывают встречи с друзьями и родными. 35 процентов не могут найти время на бытовые и личные дела, каждый десятый — не выходит в ежегодный отпуск. Логично, что в таких условиях предприниматели все чаще чувствуют раздражение, выгорание и тревожность. 33 процентов начинают работу с отчетностью с мыслями “ну опять это”, а каждый десятый признается в злости на систему и ощущении некомпетентности

Исследование компании «Моё дело»

Если бы рутину удалось делегировать, большинство предпринимателей предпочли бы просто отдохнуть — так ответили 74 процента опрошенных. 38 процентов хотели бы провести день с семьей без тревоги и телефона, 18 процентов — выспаться, столько же — посмотреть отложенные фильмы или прочитать книгу. Активные выходные выбрали бы 15 процентов опрошенных.

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), во втором квартале 2025 года в России почти до 30 процентов выросла доля компаний, которые собираются сократить расходы путем экономии на персонале. По сравнению с I кварталом рост оценивается в 12 процентных пунктов. Две трети из тех компаний, что запланировали снизить расходы на персонал, собираются нанимать меньше новых сотрудников, а чуть менее 50 процентов хотят сократить размер социального пакета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Фигуранта дела о «Северных потоках» заподозрили в возможности совершить побег

    В Британии анонсировали план США по гарантиям безопасности для Украины

    Россиян предупредили о самых распространенных нарушениях прав на работе

    Названо общее слабое место европейских армий

    Обнаружен простой способ снизить вред алкоголя для печени

    Застрявшей в горах Киргизии российской альпинистке год назад отказали в восхождении

    Британию уличили в подготовке к вводу войск на Украину

    Украина усилила атаки в одном регионе

    Почти 90 человек пришлось эвакуировать из-за падения обломков беспилотника на крышу дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости