Россияне выбрали для отдыха с детьми перед школой несколько регионов страны

Россияне поехали с детьми на отдых перед началом школы в Краснодарский край

Россияне выбрали несколько регионов страны для поездок с детьми на отдых перед началом школы. Об этом говорится в материале сервиса «Островок», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в числе самых популярных направлений оказались Краснодарский край, Калининградская область, Крым и Татарстан. Также в топ вошли Нижегородская область, Дагестан, Карелия и Ярославская область. Отмечается повышенный спрос на курорты Крыма, где число бронирований от туристов с детьми увеличилось на 63 процента по сравнению с августом прошлого года.

«Кроме того, растет интерес путешественников к экскурсионным направлениям. Так, в Свердловской области число бронирований от туристов с детьми в августе выросло на 31 процент, в Смоленской и Костромской — на 20 процентов, в Ярославской — на 14 процентов. Также положительная динамика зафиксирована в Новгородской области и Северной Осетии (по плюс 10 процентов)», — указано в материале.

Чаще всего россияне с детьми выбирают для размещения апартаменты (34 процента). На втором месте оказались отели без звезд (22 процента), а на третьем — гостевые дома (15 процентов).

Ранее было раскрыто число помогающих родителям с отпуском россиян. Опрос показал, что каждый 20-й россиянин полностью оплачивает поездки близким.

