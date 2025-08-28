Россиянин пойдет под суд за халатное отношение к госзаказу для Минобороны

В Воронеже возбудили дело о халатности при выполнении гособоронзаказа

В Воронеже возбудили дело о халатности при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2022 по 2023 годы между государственным заказчиком и АО «Электросигнал» был заключен многомиллионный государственный контракт на поставку изделий связи. Контроль за его исполнением возлагался на начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции Дмитрия Мороза.

Он халатно отнесся к своим обязанностям и подписал документы, которые содержали недостоверные данные о стоимости и объеме работ. Это привело к нарушению условий договора и Министерству обороны был причинен значительный ущерб.

Следователи ведут работу по сбору и закреплению доказательной базы.

