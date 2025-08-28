Россиянка обвинила соседку в колдовстве и поплатилась

Жительница Алтайского края обвинила соседку в колдовстве и получила штраф

Жительница Алтайского края обвинила соседку в колдовстве и поплатилась. Россиянка получила штраф за порчу имущества, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей российского региона.

Как следует из материалов дела, женщина сначала обвинила соседку в занятии магией и наведении порчи, а затем, решив защититься от ее действий, залила ее цветы солевым раствором.

Пострадавшая обратилась в полицию. Ущерб она оценила в две тысячи рублей. Суд встал на ее сторону. Повредившую цветы россиянку также оштрафовали на 300 рублей.

Ранее на северо-западе Москве жильцы одного из домов пообещали навести порчу на соседей, которые бросают мусор на улице. Соответствующую табличку заметили на цветнике возле здания.