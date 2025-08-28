Россиянка провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео

Жительница Перми провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео. Об этом сообщает Ura.ru.

Проводящую странные манипуляции на кладбище женщину заметила прихожанка местной церкви. «На мемориальной плите полукругом были расставлены черные восковые свечи. Причем все они были обгорелые. Между свечей — изломанные ветки дерева. Сбоку от надгробия лежала связка красных нитей мулине, а рядом с надгробием рассыпаны монеты разного достоинства», — пояснила она.

На опубликованных кадрах видно молодую женщину, которая склоняется над одним из захоронений. Служащий в церкви священник заявил, что речь идет об «осквернении христианской могилы». Представители Пермской епарции уже обратились в Следственный комитет России с просьбой разобраться в случившемся.

Ранее в Ростовской области неизвестные осквернили могилы военнослужащих. Неизвестные сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки. Правоохранители начали поиск вандалов.