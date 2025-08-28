Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 28 августа 2025Россия

Россиянка провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео

Пермячка провела оккультный обряд на могилах царских флейлин, ее сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Перми провела оккультный обряд на могилах фрейлин царской семьи и попала на видео. Об этом сообщает Ura.ru.

Проводящую странные манипуляции на кладбище женщину заметила прихожанка местной церкви. «На мемориальной плите полукругом были расставлены черные восковые свечи. Причем все они были обгорелые. Между свечей — изломанные ветки дерева. Сбоку от надгробия лежала связка красных нитей мулине, а рядом с надгробием рассыпаны монеты разного достоинства», — пояснила она.

На опубликованных кадрах видно молодую женщину, которая склоняется над одним из захоронений. Служащий в церкви священник заявил, что речь идет об «осквернении христианской могилы». Представители Пермской епарции уже обратились в Следственный комитет России с просьбой разобраться в случившемся.

Ранее в Ростовской области неизвестные осквернили могилы военнослужащих. Неизвестные сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки. Правоохранители начали поиск вандалов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    В России высказались о влиянии ударов по Киеву на переговоры по Украине

    Шнурова пригласили в зону СВО после отказа от помощи бойцам

    Создатель ужасов решил зарегистрировать в России товарный знак

    В Кремле прокомментировали удары ВСУ по мирным объектам в России

    Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

    Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

    Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

    Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

    Россиянка обвинила соседку в колдовстве и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости