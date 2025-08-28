Российские синхронистки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира среди юниоров

Российские спортсменки выиграли три первых места на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (World Aquatics).

Золото в сольной смешанной программе забрала Станислава Козлова с результатом в 87,3636 балла. Серебро досталось Софии Михайловой (86,6409), на третьей строчке расположилась Леся Гончарова (85,8682).

Ранее российские синхронистки на взрослом чемпионате мира впервые за 27 лет остались без золота мирового первенства в группе, уступив китаянкам. С момента введения технической программы в качестве отдельной дисциплины в 2007 году они выигрывали каждую из них. С 1998 года они неизменно выигрывали золото.

Чемпионат мира по водным видам спорта среди юниоров проходит в Афинах, он продлится до 30 августа. Российская команда выступает на турнире в нейтральном статусе.