18:17, 28 августа 2025Спорт

Российские синхронистки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира среди юниоров

Российские синхронистки заняли три первых места на юниорском чемпионате мира
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские спортсменки выиграли три первых места на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров. Об этом сообщается на сайте Международной федерации плавания (World Aquatics).

Золото в сольной смешанной программе забрала Станислава Козлова с результатом в 87,3636 балла. Серебро досталось Софии Михайловой (86,6409), на третьей строчке расположилась Леся Гончарова (85,8682).

Ранее российские синхронистки на взрослом чемпионате мира впервые за 27 лет остались без золота мирового первенства в группе, уступив китаянкам. С момента введения технической программы в качестве отдельной дисциплины в 2007 году они выигрывали каждую из них. С 1998 года они неизменно выигрывали золото.

Чемпионат мира по водным видам спорта среди юниоров проходит в Афинах, он продлится до 30 августа. Российская команда выступает на турнире в нейтральном статусе.

