Российский муниципалитет в 2,5 раза увеличил выплаты новобранцам СВО

В одном из округов Пермского края в 2,5 раза увеличили выплаты бойцам СВО

В одном из округов Пермского края в 2,5 раза увеличили выплаты бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета «Новый компаньон».

С 1 сентября при подписании контракта с Минобороны на территории Пермского округа военнослужащие будут получать от него 250 тысяч рублей. Прежде им полагалось только 100 тысяч рублей.

Таким образом, с учетом региональной и общей федеральной выплат бойцы будут получать 2 150 000 рублей.

В 2025 году российские регионы продолжили индексировать выплаты новобранцам СВО. В августе власти Красноярского края удвоили размер положенных солдатам выплат — до двух миллионов рублей.