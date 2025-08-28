Бывший СССР
Российский суд взыскал с посольства Украины многомиллионные долги

Посольство Украины оказалось в долгах более чем на 40 млн рублей за воду и тепло
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с украинского посольства более 40 миллионов рублей долгов, которые образовались по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Истцом по делу выступила ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), в пользу которой и была взыскана сумма. Первый иск был подан в суд в июле 2023 года, при этом всего по этому поводу рассмотрено и полностью удовлетворено 12 исков.

Дипмиссия не направляет своего представителя на судебные разбирательства. Между тем украинское посольство в Москве перестало принимать граждан с 24 февраля 2022 года. Все офисы и консульства в РФ были закрыты.

Ранее стало известно о действующем счете Украины в российском банке. Как показали судебные документы и данные налоговой, он сохранился для оплаты консульского сбора.

В ноябре 2024 года сообщалось, что с посольства Украины в России взыскали 2,5 миллиона рублей. Поводом стала неуплата электричества. Истцом вновь выступила МОЭК.

