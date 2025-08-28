Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 28 августа 2025Россия

Российского депутата обвинили в избиении школьника

Свердловского депутата обвинили в избиении 15-летнего подростка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель поселка городского типа Белоярский в Свердловской области обвинил депутата местной думы Андрея Воробьева в избиении сына. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло еще 24 августа около второго километра Арамильского тракта. По словам мужчины, парламентарий посчитал, что 15-летний школьник угнал его квадроцикл.

«Друг сына катался там, увидел брошенный квадроцикл. Вечером они компанией решили сходить и посмотреть сами. Пришли туда, хотели сфотографировать и выложить в местный чат, вдруг он краденый или еще хуже. В тот момент на них налетели двое взрослых и начали бить. У одного из них было ружье, били прикладом», — рассказал местный житель.

Отец пострадавшего утверждает, что одним из напавших был депутат Воробьев. Семья подала заявление в полицию. Отец пострадавшего утверждает, что депутат якобы сам пришел к ним извиняться и предложил деньги. Однако родители подростка отказались.

При этом в беседе с агентством Воробьев заявил, что обвинения в его адрес являются ложными.

Ранее стало известно, что в Челябинской области председатель Думы Верхнего Уфалея Сергей Ханин подрался с женщиной. Как рассказала пострадавшая чиновница Фаина Совина, парламентарий толкнул ее, отобрал телефон, когда она в рабочее время попыталась снять его у стройки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Украина атаковала регион Центральной России воздушными шарами со взрывчаткой

    Трамп примет в Белом доме иностранного лидера

    Заступившегося за девушку в Москве участника СВО ударили ножом в горло

    Вернувшимся из тропических стран людям назвали требующие обращения к врачу симптомы

    Российскому флоту предрекли распространение нового типа вооружения

    В Госдуме объяснили обращение Зеленского к дружественным России странам

    Шериф надел золотую цепь наркодилера на пресс-конференцию

    Фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «стального дикобраза»

    Стала известна позиция Индии по вопросу дальнейших закупок нефти из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости