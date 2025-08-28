Силовые структуры
13:45, 28 августа 2025Силовые структуры

Российской блогерше ужесточили арест по делу о мошенничестве

В Екатеринбурге суд ужесточил арест блогеру Улановой по делу о мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Вести-Урал / YouTube

В Екатеринбурге суд ужесточил арест блогеру Екатерине Улановой по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, Уланова нарушила один из ранее установленных судебных запретов. На этом основании заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области подал ходатайство о замене меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Суд счел доводы следователя обоснованными и изменил меру пресечения. Под стражей она будет находиться до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что блогер обманула россиян на 1,6 миллиона рублей и попала под следствие.

