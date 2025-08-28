Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:14, 28 августа 2025Из жизни

Рыбаки поймали уникальную оранжевую акулу-няньку

В Карибском море поймали уникальную оранжевую акулу-няньку с альбинизмом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Crasmedia / YouTube

Ярко-оранжевую акулу поймали во время спортивной рыбалки у побережья Коста-Рики. Об этом сообщает Greek Reporter.

Рыбаки выловили усатую акулу-няньку необычного окраса в Карибском море в августе 2024 года. Она достигала двух метров в длину. По словам морских биологов, эта особь стала первым зафиксированным случаем ксантизма у хрящевых рыб в регионе.

Найденная акула уникальна тем, что у нее сразу несколько генетических аномалий. Рыбаки также обратили внимание на необычно белые глаза хищницы, что указывает на ее альбинизм. Редкую акулу сфотографировали и отпустили в море.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Обычно акулы-няньки рождаются желто-коричневого и серо-коричневого цвета. Такой окрас помогает им прятаться от хищников на дне моря. Оранжевый делает акулу гораздо заметнее как добычу, однако ученые не переживают за судьбу пойманной особи. Они отметили, что та уже достигла взрослого возраста, а значит научилась выживать, учитывая свои особенности.

Биологи подробнее описали необычный случай в научном журнале Marine Biodiversity.

Ранее сообщалось, что у берегов штата Вирджиния, США, заметили белую афалину. Во всем мире обитает всего несколько таких дельфинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

    Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

    Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

    Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

    Названы неочевидные причины головной боли

    МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

    В России предложили выпустить «крокодилов» на перехват украинских дронов

    15-летняя школьница в одиночку посетила Лондон и пропала без вести

    Францию назвали стоящей на краю финансовой пропасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости