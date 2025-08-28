Рыбаки поймали уникальную оранжевую акулу-няньку

В Карибском море поймали уникальную оранжевую акулу-няньку с альбинизмом

Ярко-оранжевую акулу поймали во время спортивной рыбалки у побережья Коста-Рики. Об этом сообщает Greek Reporter.

Рыбаки выловили усатую акулу-няньку необычного окраса в Карибском море в августе 2024 года. Она достигала двух метров в длину. По словам морских биологов, эта особь стала первым зафиксированным случаем ксантизма у хрящевых рыб в регионе.

Найденная акула уникальна тем, что у нее сразу несколько генетических аномалий. Рыбаки также обратили внимание на необычно белые глаза хищницы, что указывает на ее альбинизм. Редкую акулу сфотографировали и отпустили в море.

Обычно акулы-няньки рождаются желто-коричневого и серо-коричневого цвета. Такой окрас помогает им прятаться от хищников на дне моря. Оранжевый делает акулу гораздо заметнее как добычу, однако ученые не переживают за судьбу пойманной особи. Они отметили, что та уже достигла взрослого возраста, а значит научилась выживать, учитывая свои особенности.

Биологи подробнее описали необычный случай в научном журнале Marine Biodiversity.

Ранее сообщалось, что у берегов штата Вирджиния, США, заметили белую афалину. Во всем мире обитает всего несколько таких дельфинов.

