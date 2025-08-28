Саммит на Аляске сравнили со встречей лидеров антигитлеровской коалиции

Переговоры Путина и Трампа связали со встречей лидеров антигитлеровской коалиции

Прошедший саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске сопоставим со встречей лидеров антигитлеровской коалиции в Ялте, прошедшей в феврале 1945 года. Таким мнением с журналистами ТАСС поделилась член Общественной палаты (ОП) России Елена Малышева.

По ее словам, состоявшиеся 15 августа переговоры глав государств подтверждают общность «точек исторической памяти» двух стран. Малышева назвала это событие «важнейшим в истории современной России».

Как отметила член ОП, встреча Путина и Трампа — диалог, который прошел на фоне сложнейшей геополитической ситуации и мировых угроз. «Если мы сравниваем [саммит на Аляске] с ялтинской конференцией, то нельзя не отметить, что перед внешними вызовами и мировыми угрозами объединяются. В этом ключе много параллелей, которые можно провести», — добавила Малышева.

Лидеры антигитлеровской коалиции встретились в Ялте в 1945 году. Еще эту конференцию, проходившую с 4 по 11 февраля, называют Крымской. Свое участие в ней приняли главы трех государств — СССР (Иосиф Сталин), США (Франклин Рузвельт) и Великобритании (Уинстон Черчилль). В рамках встречи обсуждались ключевые вопросы окончания Второй мировой войны и послевоенного устройства мира.

Ранее в Кремле оценили встречу Путина и Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит был содержательным, полезным и нужным.