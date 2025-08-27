Мир
13:02, 27 августа 2025Мир

В Кремле оценили встречу Путина и Трампа

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске была содержательной и полезной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор между нашими двумя президентами», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона высоко оценивает результативность прошедших переговоров.

15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Переговоры на высшем уровне в формате «три на три» продлились 2 часа 45 минут.

    Все новости