Шериф надел золотую цепь наркодилера на пресс-конференцию

В США шериф надел на конференцию цепь наркодилера за четыре миллиона рублей

В США шериф продемонстрировал на пресс-конференции золотую цепь стоимостью 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей), конфискованную у предполагаемого наркодилера. Об этом сообщает KOST 103.5.

Украшение было изъято в ходе годичной операции Capital City Crack Down в Бартоу, штат Флорида, которая привела к 32 арестам. Шериф надел цепь, чтобы привлечь внимание к смертельным последствиям наркоторговли. «Они должны сидеть в тюрьме, иначе люди умирают», — сказал он.

Операция началась в августе 2024 года при участии Тактического наркоотдела и Пограничного патруля США. В ходе расследования провели шесть прослушек и восемь обысков, изъяв наркотики на 150 тысяч долларов (12 миллионов рублей) и ювелирные изделия. Лидером сети назван Натаниэль Дональд. Это уже третья крупная операция в округе за 2025 год — в январе и мае были обезврежены группы, торговавшие опиоидами.

Пресс-конференция шерифа набрала более 100 тысяч просмотров на YouTube. Джадд известен эффектными методами работы — в 2023 году он демонстрировал конфискованный у дилеров золотой пистолет стоимостью 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании поймала неуловимого наркобарона благодаря шуточной татуировке у него на ноге. Мужчина отправил фото ноги в секретный чат, доступ к которому получили следователи.