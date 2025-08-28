Школа в Петербурге заплатит родителям бегавшего на перемене мальчика

В Петербурге школа выплатит 150 тысяч рублей родителям сломавшего палец ученика

В Санкт-Петербурге школа выплатит 150 тысяч рублей родителям 10-летнего мальчика, сломавшего палец на перемене. Об этом сообщила городская прокуратура в Telegram.

Как установило ведомство, 31 марта в перерыве между уроками школьник бегал по коридору и споткнулся об угол парты, которая в результате упала ему на ногу. В больнице у мальчика диагностировали закрытый перелом пальца, из-за чего он в течение месяца не мог посещать школу.

По итогам проверки на соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены.

Ранее 18-летний житель Курска подал в суд на школу после того, как провалил сдачу Единого государственного экзамена. По словам молодого человека, до начала аттестации он был избит в туалете учебного заведения, из-за чего пропустил более 20 дней занятий.