09:27, 28 августа 2025Силовые структуры

Следователи нашли еще двух жертв ангарского маньяка

Маньяк Попков признался в убийстве двух женщин, теперь на его счету 89 жертв
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

Следователи нашли еще двух жертв ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, все произошло в августе 2008 года. Мужчина подъехал на автомобиле к месту на Московском проспекте, где встретил двух женщин и решил познакомиться. Во время общения между собеседниками возник конфликт.

Пока одна из женщин сидела в машине, Попков набросил веревку на шею ее подруге и стал душить. Когда она перестала подавать признаков жизни, маньяк вернулся за второй женщиной и проделал с ней то же самое.

Сейчас Попкову уже предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Он признал свою вину.

Всего на счету ангарского маньяка 86 доказанных жертв, 85 из них — женщины. В июле этого года следователи передали в суд еще одно уголовное дело в отношении него. Речь идет о расправе над женщиной, совершенной в мае 2011 года у ДК «Современник».

