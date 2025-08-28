В правительстве назвали малореальным резкое снижение ставки

Первый вице-премьер Мантуров выступил против резкого снижения ключевой ставки

Быстрое снижение ключевой ставки Центробанка, то есть сразу на 10 процентных пунктов, представляется малореальным и скорее вредным для экономики сценарием. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, У экономистов и экспертов могут быть разные позиции, но и резкое снижение, и резкое повышение имеет две стороны медали, поэтому лучше, когда все происходит умеренно, «сдержанно, но своевременно».

Цикл снижения ключевой ставки в России начался в июне, когда Центробанк опустил показатель с рекордных 21 процента до 20 процентов. В июле ставка снизилась до 18 процентов, и большинство экспертов ожидают нового смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в сентябре, однако величина этого снижения остается под вопросом.

Главным поводом для неопределенности в прогнозах остается ситуация с инфляцией. С одной стороны, она снижается быстрее ожиданий регулятора, с другой, в последнюю неделю цены вернулись к росту, а кроме того, инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличивались даже в тот период, когда Росстат сообщал о недельной дефляции.