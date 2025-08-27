Экономика
16:47, 27 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист рассказал о следующем снижении ключевой ставки

Экономист Мосейкин: ЦБ снизит ключевую ставку в пределах двух процентов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центральный банк (ЦБ) России на следующем заседании снизит ключевую ставку, но не резко, считает декан экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор экономических наук Юрий Мосейкин. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что снижение будет в пределах двух процентных пунктов.

«Наблюдая тенденцию последнего времени, мы можем констатировать, что она ярко выраженная понижающая. И можно ожидать, что следующий шаг Центробанка будет тоже в сторону понижения. Размер этого понижения зависит от многих факторов», — сказал Мосейкин.

Он добавил, что некоторые говорят о снижении ключевой ставки сразу на 4-6 процентных пунктов, если конфликт на Украине разрешится.

Если разрешится в положительном ключе эта ситуация, то, возможно, будет и снятие санкций, открытие межбанковского сообщения и так далее. В этом случае, многие говорят, что возможно достаточно резкое снижение

Юрий Мосейкиндекан экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы

По мнению декана, ЦБ скорее опустит ключевую ставку не более чем на два процентных пункта — с 18 процентов до 16. Он пояснил, что для Центрального банка более характерно осторожное движение в выбранном направлении.

В июле ЦБ опустил ключевую ставку до 18 процентов годовых, от сентябрьского решения совета директоров регулятора аналитики ждут снижения показателя до 16-17 процентов, хотя некоторые индикаторы, в том числе выросшие инфляционные ожидания населения, ставят под вопрос такой оптимизм.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, ВВП России вырастет в 2025 году не менее чем на 1,5 процента.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.

    Все новости