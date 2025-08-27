Экономист рассказал о следующем снижении ключевой ставки

Центральный банк (ЦБ) России на следующем заседании снизит ключевую ставку, но не резко, считает декан экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор экономических наук Юрий Мосейкин. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что снижение будет в пределах двух процентных пунктов.
«Наблюдая тенденцию последнего времени, мы можем констатировать, что она ярко выраженная понижающая. И можно ожидать, что следующий шаг Центробанка будет тоже в сторону понижения. Размер этого понижения зависит от многих факторов», — сказал Мосейкин.
Он добавил, что некоторые говорят о снижении ключевой ставки сразу на 4-6 процентных пунктов, если конфликт на Украине разрешится.
Если разрешится в положительном ключе эта ситуация, то, возможно, будет и снятие санкций, открытие межбанковского сообщения и так далее. В этом случае, многие говорят, что возможно достаточно резкое снижение
По мнению декана, ЦБ скорее опустит ключевую ставку не более чем на два процентных пункта — с 18 процентов до 16. Он пояснил, что для Центрального банка более характерно осторожное движение в выбранном направлении.
В июле ЦБ опустил ключевую ставку до 18 процентов годовых, от сентябрьского решения совета директоров регулятора аналитики ждут снижения показателя до 16-17 процентов, хотя некоторые индикаторы, в том числе выросшие инфляционные ожидания населения, ставят под вопрос такой оптимизм.
По мнению министра финансов России Антона Силуанова, ВВП России вырастет в 2025 году не менее чем на 1,5 процента.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 12 сентября.