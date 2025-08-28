Мир
15:57, 28 августа 2025

Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

Reuters: Уиткофф нарушил протокол на встрече с Путиным, придя без стенографиста
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф нарушил стандартный дипломатический протокол на встрече с президентом России Владимиром Путиным, придя туда без стенографиста из Госдепартамента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина», — приводит агентство слова человека, «знакомого с внутренней динамикой администрации».

По словам чиновников из Европы и США, после телефонного разговора с участием Уиткоффа 7 августа европейские лидеры пытались выяснить у своих американских коллег, что именно сказал Путин спецпосланнику Трампа. Источники отметили, что некоторые высокопоставленные американские чиновники, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио, также изначально не были осведомлены о некоторых деталях встречи.

Ранее Уиткофф высказался о взглядах Путина на урегулирование конфликта на Украине. По его словам, во время переговоров президент России заявил, что хочет мира на Украине. Уиткофф также назвал украинский кризис очень сложным и подчеркнул, что Трамп намерен добиться его разрешения.

