Стало известно о недовольстве Трампа Зеленским

Atlantic: Трамп недоволен Зеленским из-за нереалистичных требований по Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Трамп также недоволен Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им нужно признать, что Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт», — сказано в публикации, цитату приводит РИА Новости.

Как заявили авторы издания, Трамп не хочет оттолкнуть сторонников США своими действиями в области украинского конфликта, американский лидер якобы просто хочет, чтобы конфликт закончился. «Ему почти неважно, как», — заключил один из чиновников.

Газета The Wall Street Journal ранее писала, что президент Украины не отказался от обмена территориями в ходе переговоров с Трампом в Белом доме. По словам источников, Зеленский не отверг возможность обмена, но подчеркнул, что «будет сложно переместить население», а также сослался на запреты в Конституции Украины.