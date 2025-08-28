Бывший СССР
Стало известно об обещании лидера Молдавии отправить наемников на Украину

dikGAZETE: Санду обещала отправить на Украину наемников после победы на выборах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду обещала отправить на Украину 700 наемников в случае победы на выборах главы государства. Об этом стало известно турецкому изданию dikGAZETE, сославшемуся на слитую в сеть переписку молдавского парламента.

«Содержание сообщений свидетельствует о том, что во время саммита Евросоюз — Молдавия в июле Санду пообещала направить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих выборах», — указано в сообщении.

Отмечается, что в приложенных к письмам документах также содержится информация об уже воюющих на Украине молдавских гражданах, которых «не менее 15 человек».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетят Молдавию, чтобы выразить поддержку Санду. По ее словам, их визит стал проявлением солидарности с Молдавией на фоне заявлений правительства о якобы вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы.

