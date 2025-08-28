В России упростили условия для выпуска китайских автомобилей

«Ведомости»: Минпромторг улучшил параметры инвестиционного режима для автопрома

Минпромторг России утвердил новые параметры инвестиционного режима для автомобильных производителей, которые, как считают в ведомстве, упростят процесс локализации выпуска на предприятиях, оставленных иностранными компаниями после 2022 года. Об этом говорится в материале «Ведомостей».

Суть изменений собеседник издания не раскрыл, подчеркнув только, что в министерстве хотели бы соблюсти баланс, чтобы не дискриминировать новых инвесторов, но и не дать им преимущества перед высоколокализованными производителями, которые давно уже инвестируют в технологическую независимость отрасли.

В Минпромторге надеются, что новый режим увеличит загрузку мощностей российского автопрома и укрепит позиции отечественных автомобилей на внутреннем рынке.

Между тем источник издания в одном из крупных автоконцернов объяснил, что изменения, в том числе, коснутся смягчения требований по локализации. Теперь для полной компенсации возросшего утилизационного сбора производителю нужно будет набрать всего 1,5 тысячи баллов, в то время как предыдущая редакция требовала на менее 3,7 тысячи баллов.

Также понижен с 7 тысяч до 5,4 тысячи порог по максимальному количеству баллов в рамках заключенных автоконцернами специальных инвестконтрактов (СПИК). Другой источник уточнил, что при расчете локализации станут учитывать баллы, набранные за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Партнер Kept, руководитель направления по работе с китайскими компаниями Алиса Мелконян отметила, что новые требования Минпромторга делают задачу по локализации иностранного автопрома реалистичной. Речь идет о возможностях китайских автомобильных концернов создавать предприятия в стране для получения частичных компенсаций затрат на утильсбор.

Директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев назвал предлагаемые условия привлекательными, но предупредил, что они могут подразумевать дополнительные условия и обязательства, которые сведут все преимущества на нет.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что во время встреч с членами правительства просит найти способ помочь «АвтоВАЗу», который сталкивается с обвальным падением продаж из-за трудностей конкуренции с китайскими автопроизводителями.