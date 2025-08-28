Мир
13:06, 28 августа 2025

Трамп расстроился из-за военного парада

WSJ: ВМС США готовят для Трампа масштабный военный парад осенью
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп остался недоволен июньским парадом по случаю 250-летия армии США, поэтому Военно-морские силы (ВМС) США начали готовить для него более масштабный парад. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«После парада в Вашингтоне Трамп заявил помощникам, что разочарован, поэтому ВМС США пытаются организовать более масштабное празднование этой осенью, надеясь на яркое зрелище с участием кораблей», — передает издание слова неназванных представителей американской администрации.

14 июня в день рождения Трампа прошел парад по случаю юбилея создания в 1775 году Континентальной армии — группы ополчения, которая началу борьбу с британским колониализмом за независимость.

Журналист и биограф Трампа Майкл Вулф заявил, что американский лидер остался недоволен военным парадом. По его словам, Трампа разозлили все солдаты и он обвинил их в том, что они переигрывали.

