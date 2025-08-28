Наука и техника
Ученые получили электричество из ореховой скорлупы

EE&M: Водоэнергетический генератор из орехов способен вырабатывать электричество
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: onlinelibrary.wiley.com

Ученые впервые создали водоэнергетический генератор на основе ореховой скорлупы, который способен вырабатывать электричество из взаимодействия воды и органического материала. Результаты работы опубликованы в журнале Energy & Environmental Materials.

Исследователи использовали скорлупу миндаля, фундука, пекана и грецкого ореха, богатую порами и гидрофильными группами. При контакте с водой эти микроканалы запускают гидровольтаический эффект — движение ионов под действием испарения и капиллярных сил, что приводит к генерации электрического тока. Устройство из скорлупы грецкого ореха показало стабильное напряжение более 600 мВ и плотность мощности свыше 5,9 мкВт/см², работающую на протяжении недели.

После специальной обработки производительность выросла: напряжение достигло 1,21 В, а максимальная плотность тока — 347,2 μА/см², что превышает показатели большинства органических и неорганических аналогов. Две такие установки, соединенные вместе, смогли питать LCD-калькулятор без дополнительных преобразователей.

По словам авторов, технология демонстрирует, как аграрные отходы — обычная ореховая скорлупа — могут стать доступным и экологичным источником энергии для питания небольших электронных устройств. В перспективе такие генераторы смогут использовать влагу, дождевую воду или даже морскую воду, открывая новые возможности для развития устойчивой энергетики.

Ранее ученые разработали необычный источник энергии — биоразлагаемую батарею, которая работает на воде и сахаре.

    Все новости