Украина обратилась в ООН после удара ВС России по Киеву

Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам в Киеве. Об этом заявил РИА Новости источник в ООН.
«Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций», — сообщил собеседник агентства.
Когда пройдет запрошенное Киевом заседание Совбеза ООН, не уточняется. Поводом для его проведения на Украине назвали удары по столице страны.
Ранее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по военным объектам Украины. Для него были использованы в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.