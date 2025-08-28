Украина обратилась в ООН после удара ВС России по Киеву

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН после удара ВС РФ по Киеву

Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам в Киеве. Об этом заявил РИА Новости источник в ООН.

«Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций», — сообщил собеседник агентства.

Когда пройдет запрошенное Киевом заседание Совбеза ООН, не уточняется. Поводом для его проведения на Украине назвали удары по столице страны.

Ранее Минобороны России отчиталось о групповом ударе по военным объектам Украины. Для него были использованы в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

