Украинский дрон атаковал сельхозтехнику в российском регионе

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику в селе Алешковичи Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате преступных действий укронацистов, к сожалению, ранен водитель КАМАЗа. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз уточнил, что в результате сброса взрывного устройства были повреждены трактор и грузовой автомобиль.

Кроме того, в селе Воронок пострадал мирный житель. Также были повреждены четыре гражданских автомобиля и две машины спецслужб.

Ранее Богомаз заявил, что два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.

