12:13, 28 августа 2025Россия

Украинский истребитель сбит в зоне СВО

Минобороны: В зоне СВО сбит украинский истребитель Су-27
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mike Freer / Globallookpress.com

В зоне специальной военной операции (СВО) сбит украинский истребитель Су-27. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневном брифинге о ходе боевых действий.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиационные бомбы и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Общий же счет украинских беспилотников, сбитых с начала спецоперации, перевалил за 80 тысяч, отметили в министерстве.

Также Минобороны отчиталось о массированном ночном ударе по Украине. В военном ведомстве указали, что в нем были задействованы ракеты «Кинжал». По данным со стороны Украины, страна подверглась налету почти 600 беспилотников.

