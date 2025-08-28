Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 28 августа 2025Экономика

Правительству России стало сложнее занимать деньги

«Ъ»: Продажи ОФЗ Минфином России в августе упали в 2,3 раза по сравнению с июлем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам августа продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) упали в 2,3 раза по сравнению с июлем, до 343 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Министерства финансов России пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По оценке экспертов, правительству стало сложнее занимать деньги в связи с разочарованием относительно перспектив прекращения боевых действий на Украине и ростом инфляционных ожиданий. Хуже ситуация с займами в этом году была только в январе.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что участники рынка начали корректировать ожидания по поводу быстрого снижения ключевой ставки, а это охладило возникший интерес к гособлигациям.

В последние дни вторичный рынок ОФЗ столкнулся с волной распродаж, из-за чего котировки гособлигаций падают. За шесть дней рынок вернулся к уровню, который предшествовал встрече на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что пока годовому и квартальному плану Минфина по займам ничего не угрожает. Дело в том, что в первом квартале продажи оказались на 40 процентов лучше ожиданий, а во втором — на 13 процентов. Это дает хороший запас даже в случае негативных результатов торгов в оставшиеся месяцы.

Ранее аналитики рассказали, что по итогам года дефицит бюджета, скорее всего, достигнет 4,5-5 триллионов рублей, хотя в случае негативного сценария возможен рост до 8 триллионов. В прошлом году Минфин ожидал снижения дефицита до уровня ниже триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    22-летний мужчина с четвертой стадией рака рассказал о пяти проигнорированных симптомах

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости