В Британии анонсировали план США по гарантиям безопасности для Украины

FT: США в скором времени представят план гарантий безопасности для Украины

США намерены скоро представить примерный план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что многие вопросы еще не согласованы, в том числе необходимо получить согласие России на размещение иностранного контингента на территории Украины.

«Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко», — говорится в материале. Однако, как указывает издание, европейские чиновники надеются, что ключевое препятствие в виде нежелания президента США Дональда Трампа оказывать помощь преодолено.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что большинство европейцев отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения.