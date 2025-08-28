Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 28 августа 2025Россия

В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

СК: В Свердловской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Артемовском районе Свердловской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщил региональный Следственный комитет.

Как рассказали в ведомстве, ребенка без признаков жизни обнаружили в акватории местного затопленного карьера: его тело находилось на глубине около 7 метров, в 15 метрах от берега. В ходе осмотра специалисты не обнаружили следов криминала. Точную причину смерти определит экспертиза.

Восьмилетний Тимофей Цыпленков пропал 26 августа. Мальчик из города Артемовского отправился собирать грибы в местность, которую хорошо знал, и не вернулся. В поисках ребенка участвовали более 450 добровольцев, многие из которых приехали за сотни километров из других городов.

Ранее в реке в районе села Верхний Наур в Чечне нашли семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа. Ребенка без признаков жизни обнаружили водолазы. В поисках участвовали более трех тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости