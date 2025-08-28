В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

СК: В Свердловской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

В Артемовском районе Свердловской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщил региональный Следственный комитет.

Как рассказали в ведомстве, ребенка без признаков жизни обнаружили в акватории местного затопленного карьера: его тело находилось на глубине около 7 метров, в 15 метрах от берега. В ходе осмотра специалисты не обнаружили следов криминала. Точную причину смерти определит экспертиза.

Восьмилетний Тимофей Цыпленков пропал 26 августа. Мальчик из города Артемовского отправился собирать грибы в местность, которую хорошо знал, и не вернулся. В поисках ребенка участвовали более 450 добровольцев, многие из которых приехали за сотни километров из других городов.

Ранее в реке в районе села Верхний Наур в Чечне нашли семилетнего Джабраила Мудаева, пропавшего 8 августа. Ребенка без признаков жизни обнаружили водолазы. В поисках участвовали более трех тысяч человек.

