Сотни россиян приехали на поиски вышедшего за забор и исчезнувшего восьмилетнего мальчика

В Свердловской области более 450 человек ищут пропавшего восьмилетнего мальчика

В Свердловской области сотни человек ищут восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего в лесу у города Артемовского. Об этом рассказала представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Козлова Telegram-каналу «Сапа».

По ее словам, вечером 26 августа мальчик отправился собирать грибы в местность, которую хорошо знал, и не вернулся. «Он там с родителями раньше бывал, ходил сам. Его отпускали, потому что это было недалеко, буквально у них за забором. Договорились, что он в 18 часов вернется домой, но он не вернулся», — пояснила Козлова.

Она добавила, что за последнее время число волонтеров, задействованных в поисках ребенка, увеличилось в разы, превысив 450 человек. Многие из них приехали за сотни километров из Екатеринбурга, Сухого Луга и Краснотуринска. Сейчас к месту исчезновения ребенка также едут добровольцы из Челябинской области.

