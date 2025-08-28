Россия
Сотни россиян приехали на поиски вышедшего за забор и исчезнувшего восьмилетнего мальчика

В Свердловской области более 450 человек ищут пропавшего восьмилетнего мальчика
Константин Лысяков
Кадр: Telegram-канал «Сапа»

В Свердловской области сотни человек ищут восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего в лесу у города Артемовского. Об этом рассказала представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Козлова Telegram-каналу «Сапа».

По ее словам, вечером 26 августа мальчик отправился собирать грибы в местность, которую хорошо знал, и не вернулся. «Он там с родителями раньше бывал, ходил сам. Его отпускали, потому что это было недалеко, буквально у них за забором. Договорились, что он в 18 часов вернется домой, но он не вернулся», — пояснила Козлова.

Она добавила, что за последнее время число волонтеров, задействованных в поисках ребенка, увеличилось в разы, превысив 450 человек. Многие из них приехали за сотни километров из Екатеринбурга, Сухого Луга и Краснотуринска. Сейчас к месту исчезновения ребенка также едут добровольцы из Челябинской области.

Ранее пропал 17-летний школьник из Подмосковья, который уехал с незнакомцем через сервис BlaBlaCar в Ростовскую область, после чего его больше не видели. Как стало известно, подросток жил в Солнечногорске с родителями. В день исчезновения он забрал паспорт, сказал, что торопится, и ушел.

