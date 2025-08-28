В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

Сенатор Грассли: Байден никогда не войдет в историю как эффективный президент

Глава юридического комитета Сената Конгресса США Чак Грассли заявил, что был «наивен» в отношении бывшего президента США Джо Байдена и не считает его эффективным президентом. Его слова передает Fox News.

«Он никогда не войдет в историю как очень эффективный сенатор или очень эффективный президент», — подчеркнул конгрессмен.

Грассли служил в Конгрессе при девяти президентах и лично знал Байдена как коллегу по Сенату. При этом политик указал, что за последние два-три года Байден «не выглядел как тот, кто управляет страной».

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США при Джо Байдене выдавали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели или дипломатии». По его словам, при предыдущей американской администрации Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами.