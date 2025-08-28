Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:20, 28 августа 2025Мир

В Конгрессе дали жесткую оценку Байдену

Сенатор Грассли: Байден никогда не войдет в историю как эффективный президент
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Глава юридического комитета Сената Конгресса США Чак Грассли заявил, что был «наивен» в отношении бывшего президента США Джо Байдена и не считает его эффективным президентом. Его слова передает Fox News.

«Он никогда не войдет в историю как очень эффективный сенатор или очень эффективный президент», — подчеркнул конгрессмен.

Грассли служил в Конгрессе при девяти президентах и лично знал Байдена как коллегу по Сенату. При этом политик указал, что за последние два-три года Байден «не выглядел как тот, кто управляет страной».

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США при Джо Байдене выдавали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели или дипломатии». По его словам, при предыдущей американской администрации Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с деньгами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

    Начавший бизнес бывший российский вице-губернатор попал под два уголовных дела

    В Молдавии задержали 90 человек во время выступления Макрона, Мерца и Санду

    Стал известен список участвующих на встрече с Путиным в Пекине лидеров

    Николая Дроздова экстренно госпитализировали

    В США оценили введение Трампом войск в Вашингтон

    Главу агентства Минздрава США уволили после отказа подписывать антинаучные приказы

    Стало известно об обострившемся у сына Ефремова заболевании

    Бригада ВСУ попала в огневой мешок под Красноармейском

    Развеян популярный миф об оральном сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости