Россия
13:38, 28 августа 2025Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой российского региона

Песков: Путин проведет встречу с губернатором Саратовской области Бусаргиным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 28 августа, встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным. Предстоящий диалог с главой российского региона анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Встреча состоится в Кремле. На ней Бусаргин выступит у главы государства с докладом о положении дел в регионе. «Состоится традиционно подробный разговор», — обозначил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, других публичных мероприятий в графике президента на сегодняшний день не значится.

Ранее сообщалось, что по пути с саммита на Аляске Путин посетил Чукотской автономный округ и встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

    Все новости