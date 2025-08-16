Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:43, 16 августа 2025Россия

Путин по пути с Аляски посетил российский регион

Путин по пути с Аляски посетил Чукотку и встретился с губернатором Кузнецовым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по пути с саммита на Аляске посетил Чукотской автономный округ и встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщает ТАСС.

«Добрый день. Рад вас видеть. Как дела? С чего хотели бы начать?» — обратился президент к губернатору перед началом встречи.

В ходе беседы Кузнецов рассказал Путину о ситуации в экономике и социальной сфере. Отмечается, что это второе посещение российским лидером Чукотки за время работы на высших постах, первое состоялось в январе 2024 года.

Ранее на Аляске завершились переговоры Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. В общей сложности саммит на высшем уровне продлился два часа 45 минут в формате «три на три».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

    В России назвали важные результаты встречи Путина и Трампа

    Исполнитель теракта в «Крокусе» подтвердил финансирование с Украины

    На Западе заявили о победе России после саммита на Аляске

    В США предупредили о санкциях в случае отказа Путина встретиться с Зеленским

    Додон оценил саммит глав России и США

    Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

    Путин по пути с Аляски посетил российский регион

    Стало известно о массовой гибели украинских штурмовиков ради видео о взятии села

    Военкор прокомментировал встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости