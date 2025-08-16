Путин по пути с Аляски посетил российский регион

Путин по пути с Аляски посетил Чукотку и встретился с губернатором Кузнецовым

Президент России Владимир Путин по пути с саммита на Аляске посетил Чукотской автономный округ и встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщает ТАСС.

«Добрый день. Рад вас видеть. Как дела? С чего хотели бы начать?» — обратился президент к губернатору перед началом встречи.

В ходе беседы Кузнецов рассказал Путину о ситуации в экономике и социальной сфере. Отмечается, что это второе посещение российским лидером Чукотки за время работы на высших постах, первое состоялось в январе 2024 года.

Ранее на Аляске завершились переговоры Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. В общей сложности саммит на высшем уровне продлился два часа 45 минут в формате «три на три».