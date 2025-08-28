Бывший СССР
В Кремле прокомментировали удары ВСУ по мирным объектам в России

Песков: ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам в России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать мирные объекты в России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Продолжаются удары собственно по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре», — сказал он.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем ночью 28 августа перехватили 18 дронов. Помимо Кубани, под удар попали Ростовская, Самарская, Воронежская, Саратовская и Волгоградская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.

