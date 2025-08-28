В России отреагировали на сообщения об ударе по зданию представительства ЕС в Киеве

Чепа: Никто не пытается разобраться в источнике удара по зданию ЕС в Киеве

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа полагает, что удар по зданию представительства Европейского союза (ЕС) в Киеве минувшей ночью может быть провокацией Украины. Об этом политик рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы прекрасно понимаем провокации Украины. Вы помните, в самом начале был нанесен удар в Краматорске по площади, где погибли люди. (…) Это Украина специально делает, в том числе и те провокации, когда мы говорим, допустим, о временном соглашении о прекращении огня. Я 100 процентов уверен, что любое такое соглашение будет нарушено, и будут попытки обвинить в этом Россию. Откуда прилетел этот удар? Никто не разбирается», — сказал Чепа.

28 августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что здание представительства Европейского союза (ЕС) в Киеве было повреждено при ночных ударах. Она пообещала и впредь оказывать максимальное давление на Россию и анонсировала новый пакет антироссийских санкций.

Ранее спикер командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что атака на Киев в ночь с 27 на 28 августа стала особенной благодаря одному из самых массированных применений ракет за все время конфликта.