В России ответили на обвинения в эскалации конфликта на Украине

Депутат Швыткин: Удары в районе Киева нацелены на объекты, использующиеся ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нанося удары по Киеву Россия не делает шаг в сторону эскалации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его словам, таким путем страна пытается устранить первопричины конфликта.

«Эти обвинения беспочвенны. Россия всегда стремилась и стремится к мирному урегулированию, но нужна ликвидация первопричин украинского кризиса, — сказал политик. — И удары, которые были произведены сегодня ночью ракетами и дронами, были направлены против объектов, использующихся Вооруженными силами Украины (ВСУ)».

Швыткин объяснил, что удары были нацелены на промышленные объекты и другие военные объекты, обеспечивающие жизнеспособность ВСУ. Он также подчеркнул, что только устранение первопричин кризиса может стать основой мирного урегулирования.

«Также была повреждена железно-дорожная инфраструктура. И это как раз делается для выполнения задач по устранению первопричин конфликта», — заключил депутат.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала насмешкой массированный удар Вооруженных сил (ВС) России по целям в Киеве и пригороде. Она также добавила, что необходимо начать переговоры об урегулировании украинского кризиса.

