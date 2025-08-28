В России прокомментировали перехват патрульного самолета США над Черным морем

Депутат Колесник назвал угрожающим пролет борта США над Черным морем

Ситуация с перехватом американского патрульного противолодочного самолета Poseidon в небе над Черным морем является штатной, однако всегда может нести в себе угрозу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее были опубликованы кадры перехвата американского патрульного противолодочного самолета Poseidon в небе над Черным морем. Предположительно, видео снимали с борта российского истребителя.

Депутат объяснил, что противолодочные самолеты постоянно барражируют как над Балтийским, так и над Черным морями, и в их задачи входит поиск подводных лодок, иногда они разбрасывают гидроакустические буи. Обычно такие борта летают вне территориальных вод и оснащены магнитометром и противолодочным оружием, добавил он.

«Наши истребители их просто гоняют. Но мы делаем, скажем, то же самое. Нормальная практика. Тоже истребители у них сразу взлетают и пытаются отогнать наши самолеты, но у нас-то нервы покрепче будут», — прокомментировал Колесник.

Депутат добавил, что данная ситуация хоть и является штатной, все-таки в любой момент может перерасти в реальную угрозу. Именно поэтому, по его словам, российские истребители сопровождают подобные самолеты.

«И если что-то дернется, летчик получит сигнал и просто уничтожит этот самолет. Если, скажем, угроза превысит допустимые нормы, пределы. Ну, а это уже закрытая информация. Тогда можно сразу людей этих, летчиков вражеских — к создателю, а самолет — на дно», — заключил парламентарий.

Ранее было опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров в Черном море. По ним отработал российский Су-30.