В России прокомментировали удары по Киеву

Удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву не связаны с мирными переговорами. Об этом заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов, чьи слова приводит «Газета.ru».
По его словам, подобная концепция ведения боевых действий была разработана Москвой давно и до сих пор успешно применяется.
«Переговорный трек, который сейчас открылся, идет отдельно от военных действий. Не стоит связывать эти два направления. Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — пояснил эксперт.
Коновалов также отметил, что стратегия России менялась в течение всей спецоперации. На данный момент Генштаб использует вариант, когда продвижение войск поддерживается атаками беспилотников по тылу Украины.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.