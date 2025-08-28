В России прокомментировали удары по Киеву

Эксперт Коновалов: Удары ВС России по Киеву не связаны с мирными переговорами

Удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву не связаны с мирными переговорами. Об этом заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, подобная концепция ведения боевых действий была разработана Москвой давно и до сих пор успешно применяется.

«Переговорный трек, который сейчас открылся, идет отдельно от военных действий. Не стоит связывать эти два направления. Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — пояснил эксперт.

Коновалов также отметил, что стратегия России менялась в течение всей спецоперации. На данный момент Генштаб использует вариант, когда продвижение войск поддерживается атаками беспилотников по тылу Украины.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.