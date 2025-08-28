Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 28 августа 2025Россия

В России прокомментировали удары по Киеву

Эксперт Коновалов: Удары ВС России по Киеву не связаны с мирными переговорами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву не связаны с мирными переговорами. Об этом заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, подобная концепция ведения боевых действий была разработана Москвой давно и до сих пор успешно применяется.

«Переговорный трек, который сейчас открылся, идет отдельно от военных действий. Не стоит связывать эти два направления. Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — пояснил эксперт.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Коновалов также отметил, что стратегия России менялась в течение всей спецоперации. На данный момент Генштаб использует вариант, когда продвижение войск поддерживается атаками беспилотников по тылу Украины.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве и пригороде. В частности, атаки зафиксировали в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах украинской столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

    Лукашенко потребовал не допустить дефицита картофеля

    Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

    Волочкова оскорбила заявившего об ее алкогольной деградации нарколога

    В Кремле прокомментировали удары по военной инфраструктуре Украины

    В Кремле прокомментировали расследование Германии по подрыву «Северных потоков»

    Жена Диброва ответила на обвинения в романе с женатым миллионером

    Делавший россиян инвалидами получил срок

    В российском регионе пропала женщина-дюймовочка

    Военный назвал цели ВС России при ударах по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости