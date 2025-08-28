Россия
20:18, 28 августа 2025Россия

В российском городе автобус 300 метров тащил по асфальту 20-летнюю девушку

В Петербурге автобус 300 метров тащил по асфальту 20-летнюю девушку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Приморском районе Санкт-Петербурга автобус 300 метров тащил по асфальту 20-летнюю девушку. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанка пыталась попасть в общественный транспорт, когда двери захлопнулись. Ногу девушки зажало.

Водитель автобуса не заметил этого и тронулся. Несчастной удалось выбраться, но она едва не попала под колеса едущих попутно автомобилей.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, у нее диагностировали обширные ссадины левого и правого предплечья и правого коленного сустава. Представители прокуратуры начали выяснять другие обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области столкнулись грузовик и автобус. Тогда в результате инцидента пострадали пять человек. Двое из них попали в больницу в тяжелом состоянии.

