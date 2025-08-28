Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 28 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе неизвестный предмет унес жизнь подростка

В Туве ребенок подорвался на неизвестном устройстве, началась проверка
Варвара Митина (редактор)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Туве неизвестный предмет унес жизнь 14-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

В правоохранительные органы заявили об этом днем 28 августа. Следователи начали проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Место происшествия попало на видео. На кадрах видно поле, а также некоторые постройки, часть из них огорожена лентой.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, двое подростков нашли неизвестное устройство в восьми километрах от села Сукпак. Оно сдетонировало. В результате 14-летний мальчик не выжил, а его 13-летний друг с множественными ранами попал в больницу.

Ранее в ЛНР подорвался подросток, наступив на неизвестное устройство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

    Песков рассказал о возможности воздушного перемирия с Украиной

    Лукашенко похвалил крестьян

    Голуби испортили отдых туристам в элитном российском санатории за сотни тысяч рублей

    Мумифицированное тело бойца ВСУ нашли на месте боев в Курской области

    Лукашенко потребовал не допустить дефицита картофеля

    Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

    Волочкова оскорбила заявившего об ее алкогольной деградации нарколога

    В Кремле прокомментировали удары по военной инфраструктуре Украины

    В Кремле прокомментировали расследование Германии по подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости