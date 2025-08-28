В российском регионе неизвестный предмет унес жизнь подростка

В Туве ребенок подорвался на неизвестном устройстве, началась проверка

В Туве неизвестный предмет унес жизнь 14-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

В правоохранительные органы заявили об этом днем 28 августа. Следователи начали проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Место происшествия попало на видео. На кадрах видно поле, а также некоторые постройки, часть из них огорожена лентой.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, двое подростков нашли неизвестное устройство в восьми километрах от села Сукпак. Оно сдетонировало. В результате 14-летний мальчик не выжил, а его 13-летний друг с множественными ранами попал в больницу.

Ранее в ЛНР подорвался подросток, наступив на неизвестное устройство.