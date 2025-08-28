В российском регионе захотели запретить вывески на иностранных языках

В Башкирии захотели запретить вывески на иностранных языках

В Башкирии захотели принять закон, запрещающий вывески на иностранных языках. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя Госсобрания Константина Толкачева.

Депутаты планируют рассмотреть законопроект на осенней парламентской сессии. По словам спикера, бессистемное использование иностранного языка «приводит к утрате национальной идентичности» и мешает городу отражать культурно-исторического наследие и языковой суверенитет страны.

Толкачев добавил, что задача Госсобрания — найти разумный баланс между современными экономическими реалиями и сохранением культурного кода. «Граждане России имеют право получать информацию на государственном языке. Вывески типа Sale, Coffee или ЖК Life Garden не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения», — заявил он.

Глава органа отметил, что в случае принятия закона компании смогут продолжать использовать фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки на латинице. Однако информация о деятельности предприятий должна будет быть представлена на русском. Ее также можно будет продублировать на государственных языках субъектов РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, который в том числе запрещает вывески на иностранных языках без указания той же информации на русском.